تكاليف الدراسة خارج مصر 2024.. تعرف على أرخص الجامعات

يسعى العديد من الطلاب لاستكمال الدراسة خارج مصر، وذلك بعد إتمام الحصول على نتيجة الثانوية العامة، ولكن يبحثون عن تكاليف الدراسة خارج مصر 2024، والأماكن الأقل تكلفة للالتحاق بها.

تكاليف الدراسة خارج مصر

وبالنسبة لتكاليف الدراسة خارج مصر، فإنها تختلف من مكان إلى آخر وأيضًا على حسب المدة الخاصة بالدراسة، والتي تصل إلى 5 سنوات وتبدأ من 3.430 دولار أمريكي وحتى 3.715 دولار أمريكي في العام، وذلك وفقًا للإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أن دراسة الماجستير يستغرق في الخارج عامين وتكون التكلفة 3.715 دولار أمريكي في العام الواحد، فضلًا عن أن الدراسة بتركيا تعد من أرخص الأماكن للدراسة خارج مصر، وأيضًا الدارسة في ألمانيا الاتحادية مجانية تمامًا، ولكن يجب على الشخص أن يضع 14 ألف يورو في البنك ويستردهم بعد انتهاء فترة دراسته.

كيفية معرفة تكاليف السكن الجامعي

ويمكن للشخص معرفة تكاليف السكن الجامعي من خلال الدخول على الموقع الخاص بالجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

أرخص دولة للدراسة في الخارج

وبالنسبة لأرخص دولة للدراسة في الخارج، فهي اليونان ولكن يجب الحصول على فيزا شنجن لدخولها، وتعد من أرخص الدول للدراسة للطلاب الدوليين، وتبدأ رسوم الدراسة من 1500 يورو إلى 3000 يورو.

نصائح مهمة قبل الدراسة في الخارج

وهناك عدد من النصائح قبل الدراسة في الخارج وهي التأكد من جميع الأوراق المطلوبة، والتقدم لأكثر من جهة جامعية خارجية، فضلًا عن ضرورة التواصل مع الجروبات الخاصة بالمصريين الدارسين في الخارج.