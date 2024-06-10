تعرف على شروط وتكاليف استكمال الدراسة خارج مصر.. ما الأوراق المطلوبة؟

حددت الإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط وتكاليف استكمال الدراسة خارج مصر، تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحصول الطلاب على شهادات معتمدة تعزز من كفاءتهم المهنية.

شروط استكمال الدراسة خارج مصر

ووفقًا للإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هناك عدد من الشروط لاستكمال الدراسة خارج مصر والتي جاءت كالآتي:

- في البداية يجب على الطالب معرفة تصنيف الجامعات على مستوي العالم.

- يتمّ التواصل من قبل الطالب مع الجامعة الراغب في الالتحاق بها ومعرفة شروط القبول واجتياز كل الاختبارات بها والحصول على جواب القبول فيها.

- يتمّ استخراج التأشيرة الدراسية عن طريق سفارة الدولة التي سيدرس فيها الطالب من دولتك.

- معرفة مدى مساعدة الجامعة بعد التخرج وتوفير فرص عمل لتأهيلهم للحياة العملية.

الأوراق المطلوبة استكمال الدراسة خارج مصر

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لاستكمال الدراسة خارج مصر جاءت كالآتي:

1- صورتان شخصيتان.

2- شهادة الثانوية العامة أو درجات الطالب العلمية وخبراته.

3- دفع الرسوم اللازمة لاستخراج التأشيرة.

4- جواز سفر ساري.

5- إثبات القدرة المادية من خلال رصيد بنكي بالمبلغ الذي تحدده كل جامعة.

6- خطاب القبول بالجامعة.

تكاليف الدراسة خارج مصر

وبالنسبة لتكاليف الدراسة خارج مصر فهي تختلف من دولة لأخرى ولكن إذا تمّ حساب المتوسط العام لجامعة روسيا تكون ما بين 122.5 إلى 880 ألف روبل بالنسبة للجامعات الحكومية، ولكن الجامعات الخاصة تكون 5 آلاف دولار.