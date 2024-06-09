تتيح العديد من الجامعات، بمختلف دول العالم، إمكانية الدراسة بكلياتها للطلاب من غبر جنسيتها، وفقًا لشروط كل جامعة وقوانين وشروط الدراسة في كل بلد، ويبدأ طلاب الثانوية العامة الراغبون في الدراسة بالخارج بالبحث عن شروط الدراسة خارج مصر 2024 وتكاليف الدراسة والأوراق المطلوبة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

شروط الدراسة خارج مصر 2024 وتكاليف الدراسة والأوراق المطلوبة

ووفقًا للإدارة المركزية للبعثات، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لمرحلة البكالوريوس للحاصلين على إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والمقدمة من دولة المجر وغيرها، يُمكن دراسة البكالوريوس وفي أي من التخصصات والمجالات الآتية «الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي والطب وطب الأسنان والصيدلة»، للطلاب المُنطبقة عليهم الشروط، كما يمكن مراجعة واختيار التخصصات المخصصة لجمهورية مصر العربية من خلال الرابط www.stipendiumhungaricum.hu.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط الدراسة خارج مصر 2024 وتكاليف الدراسة والاوراق المطلوبة، وجاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة للدراسة في الخارج للمصريين

- صور جواز السفر لتحديد الهوية.

- بيان الغرض.

- السيرة الذاتية.

- إثبات إجادة اللغة الإنجليزية (مثل شهادة TOEFL / IELTS للمدارس في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية).

- شهادة إتقان لغة الدراسة إذا كانت الدراسة ستتم بلغة غير الإنجليزية.

شروط الدراسة خارج مصر

-على الطالب أن يقدم شهادة إتمام الثانوية بشكل ناجح.

- تقديم تقرير تفاصيلي للدرجات ووفقا لمعايير تتماشى مع الدرجات المطلوبة مثل «المعدل التراكمي، أو درجات المستوى A أو ما يعادلها» للبرنامج الذي تتقدم إليه.

- بعض الدول الأوروبية تتطلب وجود شهادة SAT، وهو امتحان الكفاءة العام للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمدارس في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا.

تكاليف الدراسة خارج مصر

وحول تكاليف الدراسة خارج مصر فتختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص لآخر، تستعرضها «الوطن» كالتالي:

- متوسط تكلفة الدراسة في الولايات المتحدة 25 ألف دولار.

- متوسط تكلفة الدراسة في كندا يتراوح ما بين 11 إلى 15 ألف دولار كندي.

- متوسط تكلفة الدراسة في إيطاليا يتراوح ما بين 850 إلى 1000 يورو في السنة.

- متوسط تكلفة الدراسة في روسيًا ما بين 122500 روبل 880000 روبل في السنة، بعض الجامعات تكون قيمة الدراسة 5 آلاف دولار.