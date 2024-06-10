مظاهرات في ألمانيا وأمريكا تطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة

لليوم الثاني على التوالي خرجت تظاهرات في عدة عواصم عالمية لدعم غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وتجمع أنصار فلسطين في العاصمة الألمانية برلين وسط قمع من قبل الشرطة الألمانية وتضييق على التظاهرات، بحسب «تليفزيون فلسطين».

مظاهرات في أمريكا

كما خرجت تظاهرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورانيا للمطالبة بالحرية لفلسطين ووقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.