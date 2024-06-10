أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح كم مرة حج النبي واعتمر؟ (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال كم مرة حج النبي وكم مرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في لقاء تليفزيوني له عبر قناة الناس الفضائية، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

كم مرة حج النبي

وبخصوص الإجابة على سؤال كم مرة حج النبي قال أمين الفتوى، إنّ النبي حج في السنة العاشرة من الهجرة المباركة، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة على الصحيح من أقوال العلماء.

وأوضح أمين الفتوى، أن هناك حديث لسيدنا جابر رضي الله عنه يقول حج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، اثنتان قبل أن يهاجر وواحدة بعد الهجرة وهي حجة الوداع، لكن العلماء لم يصححوا هذا الحديث بحسب ما قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى.

كم مرة اعتمر النبي

كما أجاب أمين الفتوى على سؤال كم مرة اعتمر النبي حيث قال: النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة واعتمر 4 عمر.

واستكمالا للحديث عن كم مرة حج النبي واعتمر، فقد ورد في صحيح البخاري أنَّ التابعيَّ قَتادةَ بنَ دِعامةَ قدْ سَألَ الصَّحابيَّ أنسَ بنَ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه عن عدَدِ عُمُراتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَأَلْتُ أنَسًا رَضيَ اللهُ عنه: كَمِ اعْتَمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: أرْبَعٌ: عُمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ في ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ المُشْرِكُونَ، وعُمْرَةٌ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ في ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وعُمْرَةُ الجِعِرَّانَةِ إذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلتُ: كَمْ حَجَّ؟ قالَ: واحِدَةً.