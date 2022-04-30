عمرو الورداني: 114 ألف صحابي حضروا مع النبي حجة الوداع

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن 114 ألف صحابي حجوا إلى بيت الله مع النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 هجرية.

الورداني: خطبة الوداع جامعة.. بها أصول الإسلام وقواعد الدين

وأضاف «الورداني» خلال تقديمه لبرنامجه «لا تعسروا»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وأثناء أداء النبي صلي الله عليه وسلم قام بإلقاء خطبة الوداع، وكانت الخطبة جامعه ذكر فيها أصول الإسلام وقواعد الدين، وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: «إن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن خطبة النبي كانت مليئة بالمعاني، وتمحورت حول ضرورة حفظ الحرمات، لافتًا إلى أن المشكلة القائمة في حياتنا جميعا هي أن حرمات الناس باتت مطروحه أمام الجميع، مضيفًا: «من أكتر الحاجات اللي بتفتت مجتمعنا انتهاك الحرمات تحت مظلة الانتقام، ومش هنكون كدة خالص، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم منع وأسقط كل ده».

وتابع: «النبي في خطبة الوداع وصانا بالنساء خيرًا، لأن حضرة النبي عارف أنهم زي الأزاز بيتكسروا، وأكد علينا بلاش كسر الخواطر بالذات للنساء، وكان بيوصينا، والمرأة زي المرآة اللي هيحسن معاملته معها يبقي كأنه شايف في مرآته حضرة النبي لأنه قال: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم».