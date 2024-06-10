«حجازي»: منع خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة وعاجلة لرؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في أول يوم امتحانات، مؤكداً منع خروج الطلاب تمامًا قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

امتحانات الثانوية العامة 2024

كما شدد وزير التربية والتعليم، خلال متابعة امتحانات الثانوية العامة بغرفة العمليات على عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أي فرد بتاتًا بعد الانتهاء من الامتحانات وغلق المدرسة.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت «أوبن بوك»؛ إذ يؤدي 745 ألفا و86 طالبا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات المراقبة، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها، والتأكد من وصول الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات تعيق الامتحانات، والتدخل السريع لحل أي مشكلة.