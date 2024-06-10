«التعليم»: نحقق في مزاعم تداول أسئلة امتحان الدين للثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتابع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان التربية الدينية الثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني للتأكد من صحتها، وهل هي نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب، أم لا.

تطبيق عقوبات رادعة

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في حالة صحة الأسئلة المتداولة للتربية الدينية للثانوية العامة، يجرى التوصل للطلاب على الفور، وتطبيق عقوبات رادعة على أي طالب صور أو نشر أسئلة الامتحان على جروبات الغش، طبقا للقانون رقم 205 لسنة 2020، والتي تصل إلى الحرمان والحبس والغرامة.

وزعمت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، بتداول أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد الوقت الأصلي في أول يوم بامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة.