«التعليم» توجّه بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور لوضعها بلجان الثانوية العامة

وجّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتأكد من دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان دون أجهزة إلكترونية، واستخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل دخول اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وتفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا.

امتحانات الثانوية العامة 2024

كما وجّه وزير التربية والتعليم خلال متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت «أوبن بوك»؛ حيث يؤدي 745 ألفا و86 طالبا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 1981 لجنة على مستوي الجمهورية، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بكاميرات المراقبة، متصلة بالغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات وانضباطها، والتأكد من وصول الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات تعيق الامتحانات، والتدخل السريع لحل أي مشكلة.