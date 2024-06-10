توجيه مهم من وزير التعليم بشأن نموذج امتحانات الثانوية العامة

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ووجه الوزير الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

إجراء عملية التفتيش بشكل دقيق

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بامتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات.

وأكد الوزير السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.