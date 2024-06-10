«مكافحة الإدمان»: محمد صلاح نفذ أكثر من 15 إعلانا للتوعية بخطورة المخدرات

قال دكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن اللاعب محمد صلاح نفذ أكثر من 15 إعلانا تطوعيا للتوعية بخطورة المخدرات، لافتا إلى أن برنامج الوقاية من المخدرات داخل المدارس مهم للغاية، وأن 52% من طلاب المدارس كانوا يرون أن الحشيش ليس إدمانًا، وعمل الصندوق على تصحيح هذه المعلومات المغلوطة و88.2% من الطلاب أدركوا خطورته، ونحو 97% كانوا يرون أن المخدرات تسبب حوادث الطرق.

نسب الوفيات نتيجة المخدرات

وأضاف أن نسب الوفيات نتيجة المخدرات التخليقية مرتفعة للغاية، و90% من طلاب المدارس يرون أن المخدرات لها علاقة بالجريمة و5.2% كانوا يفضلون التدخين إلا أنه بعد تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بلغوا 1.5%.

الكشف على 10 آلاف سائق حافلة

ونوه إلى وأنه تم الكشف على 10 آلاف سائق حافلة مدرسية وتم تخفيض نسبة التعاطي من 12% في 2017 إلى أقل من نصف في المئة، وبين الجهاز الإداري خفضنا نسب التعاطي إلى 1%.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات»، بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.