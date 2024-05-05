سائق الأتوبيس الأمين يعيد 50 ألف جنيه لسيدة في المنيا

سائق أتوبيس بمحافظة المنيا، ضرب مثلا في الأمانة، بعدما أعاد مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه إلى صاحبه الذي نسيه داخل الحافلة، ورفض الحصول على مكافأة.

رفض الحصول على المكافأة

في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال السائق علي كمال، إنه مقيم بقرية تابعة لمركز المنيا، وفوجئ بالأموال داخل الأتوبيس، فأعاده لصاحبه ورفض الحصول على أي جزء منه رغم قيام صاحب المال بعرض مكافأة عليه، مؤكداً أن «الأمانة لا تقدر بثمن، وأن رد الأمانة واجب ديني».

الموقف ليس الأول

لم يكن هذا الموقف هو الأول من نوعه بالنسبة لكمال، حيث سبق له وأن أعاد مبالغ مالية كبيرة لأصحابها في مناسبات سابقة، ففي عام 2005 عثر على مبلغ كبير من العملات الأجنبية وربع كيلو جرام من الذهب أثناء عمله على سيارة أجرة في المنيا، وقام بإعادته لصاحبه، كما عثر على مبلغ 193 ألف جنيه أثناء قيادته أتوبيسًا عام 2018، وأعاده أيضًا لصاحبه دون أي مقابل.

وأعربت صاحبة النقود عن شكرها العميق للسائق الأمين، لحرصه على التواصل معها وإعادة المبلغ كاملاً، مؤكدة أنه رفض بشكل قاطع الحصول على أي مبالغ مالية.