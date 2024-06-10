أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024

شهدت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 10-6-2024، حالة من الاستقرار بمختلف البنوك في بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه مصري.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 9.30 جنيه، خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 12.65 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه مصري.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري نحو 0.053 جنيه مصري.