«مكافحة الإدمان» يستعرض نتائج برنامج حماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات

استعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تجربة الصندوق في الوقاية من تعاطى المواد المخدرة داخل المؤسسات التعليمية، وتنفيذ أكبر برنامج وقائي في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

تنفيذ أنشطة مختلفة

وأشار إلى أن الصندوق يتبنى أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة، واعتمد على حزمة من المواد الإعلامية المرئية، والتي تنوعت بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات، وتضمنت عددا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها.

جاء ذلك خلال عقد ندوة تحت عنوان «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات»، إذ ينظمها صندوق مكافحة الإدمان.

آليات عمل تنفيذ البرامج الوقائية

وأضاف عثمان أن آليات عمل تنفيذ البرامج الوقائية في المدارس تتمثل في تحديد دقيق للرسائل العلمية الموجهة للطلاب، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة، وصياغة الرسائل في إطار مواد إعلامية مرئية واختبار هذه الرسائل لضمان فاعليتها إلى جانب تدريب المتطوعين لنقل واستخلاص الرسائل من خلال أساليب العصف الذهني، بالإضافة إلى قياس مدى استجابة الطلاب للبرنامج الوقائي من خلال التقييمات قبل وبعد تنفيذ البرنامج، لمعرفة مدى التزايد في مستوى رفع الوعي بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.