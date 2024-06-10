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«مكافحة الإدمان»: تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لرفع وعي طلاب 7500 مدرسة

كتب:

كريم روماني
11:30 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
الدكتور عمرو عثمان

الدكتور عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن برامج العمل للصندوق مع الأطفال تتمثل في تدخلات بالمقررات الدراسية في مرحلة التعليم الأساسي باللغة العربية والإنجليزية والعلوم والدين والأدلة العلمية، مثل «اختار حياتك والحركة بركة» وأخيرا استخدام المحتويات المرئية.

وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات لرفع وعي 7500 مدرسة، مؤكدا أن الصندوق يعمل على تحديد الرسائل العلمية الموجهة للطلاب ولدينا مجموعة من الأفلام القصيرة، ويتم إعداد مواد تعتمد على العالم الافتراضي.

ونوه إلى أن المتطوعين يخضعون لاختبارات قاسية للغاية، من خلال مقابلات شخصية وتدريبات مكثفة: «دربنا 4 آلاف متطوع الفترة الماضية»، مؤكدا أن تقييم العملية الوقائية بالمدارس في غاية الأهمية: «نقيس الأثر في كل خطواتنا».

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي نحو «بيئة تعليمية آمنة خالية من المخدرات» ذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية، في إطار سلسلة احتفالات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.