حلمها لم يتوقف رغم الدمار.. لاعبة كاراتيه فلسطينية تواصل تدريبها في مصر

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا عن لاعبة الكاراتيه الفلسطينية ميس البسطامي، بعنوان «حلمها لم يتوقف رغم الدمار.. لاعبة الكاراتيه الفلسطينية تفر إلى مصر لاستكمال مسيرتها الرياضية».

معاناة لاعبة الكاراتيه الفلسطينية مع الحرب

وذكر التقرير التليفزيوني معاناة لاعبة الكاراتيه مع الحرب، قائلا: «بعد شهور من القتال والدمار، فرت لاعبة الكاراتيه الفلسطينية من غزة إلى مصر مع عائلتها، ورغم أنها تركت وراءها ذكريات المدينة المدمرة، إلا أنها تمسكت بشغفها الأول وهو الرياضة واللياقة البدنية، وحرصت على الاشتراك في مركز شباب بالقاهرة لاستكمال مسيرتها الرياضية، وذكرت أن الكاراتيه الذي تمارسه منذ أن كانت في السابعة من عمرها يساعدها على التأقلم مع ما تعرضت له خلال الحرب».

وكان الألم الأكبر الذي تعرضت له ميس البسطامي فقدانها مدربها الذي استشهد جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو الذي كان داعمها الأول ومصدر تشجيعها لحصد البطولات الرياضية.

حصلت على قسط كبير من التدريب البدني والمهاري في فلسطين

وتأمل ميس التي تتدرب الآن مع ممدوح سالم مدرب منتخب مصر للكاراتيه، مواصلة تطوير مهاراتها ومؤهلاتها والمشاركة باسم فلسطين في المسابقات الدولية، إذ يرى المدرب أنها تتمتع بإمكانيات رائعة للغاية وحصلت على قسط كبير للغاية من التدريب البدني والمهاري في فلسطين، معربا عن أمله في أن يطور إمكانياتها خلال الفترة المقبلة.