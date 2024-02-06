وزارة الرياضة تنظم بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية

تُنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالتعاون مع الاتحاد المصري للكاراتيه بطولة الكاراتيه الأولى لمراكز التنمية الشبابية على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

25 ألف جنيه جوائز بطولة كاراتيه مراكز التنمية الشبابية

تم تنفيذ تصفيات مراكز التنمية الشبابية الأولى للكاراتيه، بمركز التنمية الشبابية بالمنشية الجديدة بمحافظة القليوبية، بإجمالي الجوائز الممنوحة للمشاركين 25 ألف جنيه.

تكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز التنمية الشبابية

وتأتي هذه البطولة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والمشروعات المتعددة بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوي محافظات الجمهورية.

حضر الفعاليات، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، غيداء نائل مدير عام الهيئات الشبابية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي للإتحاد المصري للكاراتيه، وطارق رجائي الحكم الدولي ورئيس اللجنة العليا للحكام، ومحمد رمضان الحكم الدولي بالاتحاد.