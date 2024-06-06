«شباب القليوبية» تكشف تفاصيل حادث لاعبي الكاراتيه بإسكو.. صرف إعانات مالية

كشف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تفاصيل حادث سير تعرض له لاعبو الكاراتيه بمركز شباب مساكن إسكو، أمام بوابة ستاد القاهرة، موضحا أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجّه بصرف إعانة مالية للاعبين المصابين بواقع 10 آلاف جنيه لكل لاعب بإجمالي 40 ألف جنيه.

وأوضح «الصبروط»: أثناء خروج اللاعبين من ستاد القاهرة بعد المشاركة والفوز بالبطولة التنشيطية للكاراتيه، قامت سيارة مسرعة تمر أمام بوابة ستاد القاهرة بإصابة 4 لاعبين أثناء عبور اللاعبين للطريق وهم: جنا محمد إسماعيل، هبة محمد إسماعيل، جنى أشرف، آدم أشرف.

وتابع: وأسفر الحادث عن إصابة أحد اللاعبين وتعرضه لكسور وتركيب شرائح ومسامير وفي انتظار خروجه من المستشفى، ولاعبين آخرين أشقاء تم دخولهما إلى العناية المركزة؛ ولكن حالتهم مستقرة وتم الاطمئنان عليهم، وسلامة اللاعب الرابع حيث تعرض لبعض السحجات والخدوش والكدمات البسيطة.

اتصال هاتفي من وزير الشباب

وأفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على الفور بعد علمه بالواقعة للاطمئنان على اللاعبين، ووجه بالمتابعة المستمرة والتواصل مع أولياء امورهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم والاطمئنان على حالتهم إلى أن يتم خروجهم سالمين من المستشفى.

صرف إعانة مالية للاعبين المصابين

وأكد الدكتور محمود الصبروط، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مضيفا: تم تشكيل غرفة عمليات من مدير المركز ورئيس مجلس الإدارة للمتابعة المستمرة للاعبين والاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

يذكر أنه جرى القبض على السائق المتسبب في الحادث إثر قيادته للسيارة برعونة، وتم دخول اللاعبين إلى مستشفى قريبة من مكان الحادث، وأفادت إدارة المركز بالتضامن مع أولياء الأمور إلى أن يتم الانتهاء من التحقيقات وأخذ حق اللاعبين بالشكل القانوني.