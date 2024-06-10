مصاريف معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا والأوراق المطلوبة

تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يرغب عديد من الطلاب في معرفة الأماكن التي يرغبون في الالتحاق بها لاستكمال دراستهم الجامعية ومصروفاتها والمجالات المختلفة التي تضمها، وبينها مصاريف المعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم؟

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا

ويتكون معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا من 3 أقسام كالآتي:

1- قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

2- قسم الهندسة المعمارية.

3ـ قسم الهندسة والتشييد والبناء.

مصاريف معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا

وبالنسبة لمصاريف معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا فجاءت العام الماضي بـ18 ألفًا و378 جنيهًا، كما يضم المعهد قسمين لتكنولوجيا إدارة الأعمال، وهما:

1- قسم تكنولوجيا الاستثمار والبنوك.

2- تكنولوجيا ونظم ومعلومات الحاسب الآلي.

ومصاريف إدارة الأعمال 5 آلاف و793 جنيهًا سنويًا وفقًا للعام الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا

ويحتاج الطالب لعدد من الأوراق للتقديم في معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا وهي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- نموذج 6 جند الخاص بالخدمة العسكرية للطلاب.

4- عدد 6 صور شخصية مقاس 6x4.

5- أصل شهادة الميلاد الثلاثية المميكنة.

6- بيان النجاح في اختبارات القبول في مواد الاختبار بالرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلة العامة.