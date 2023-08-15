مصروفات المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.. السعر والأوراق المطلوبة

تزامناً مع إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة لطلاب الثانوية العامة 2023، تستعرض «الوطن»، مصاريف المعاهد الهندسية العليا 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة فضلا عن الدبلومات، ومن ضمنها مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

أقسام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

يتكون المعهد من 3 أقسام في تخصص الهندسة، ومنها الأتي:

ـ قسم الهندسة المعمارية.

ـ قسم الهندسة والتشييد والبناء.

ـ قسم هندسة الإتصالات والإلكترونيات.

أما عن مصاريف قسم الهندسة فهي: 18,378جنية سنوياً.

قسمين لتكنولوجيا إدارة الأعمال، وهما:

ـ قسم تكنولوجيا الاستثمار والبنوك.

ـ تكنولوجيا ونظم ومعلومات الحاسب الآلي.

أما عن مصاريف إدارة الأعمال فهي: 5,793 جنية سنوياً.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالى للهندسة

ـ أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية المتوسطة والفوق متوسطة.

ـ بيان النجاح في اختبارات القبول في مواد الاختبار بالرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلة العامة.

ـ 6 صور شخصية مقاس 6x4 تتفق مع معايير الصور الضوئية للتقديم للجامعات.

ـ أصل شهادة الميلاد الثلاثية المميكنة.

- نموذج 6 جند الخاص بالخدمة العسكرية للطلاب.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.