رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصروفات المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.. السعر والأوراق المطلوبة

كتب:

داليا أحمد
03:54 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

تزامناً مع إعلان وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة لطلاب الثانوية العامة 2023، تستعرض «الوطن»، مصاريف المعاهد الهندسية العليا 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة فضلا عن الدبلومات، ومن ضمنها مصاريف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

أقسام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 

يتكون المعهد من 3 أقسام في تخصص الهندسة، ومنها الأتي:

ـ قسم الهندسة المعمارية.

ـ قسم الهندسة والتشييد والبناء.

ـ قسم هندسة الإتصالات والإلكترونيات.

أما عن مصاريف قسم الهندسة فهي: 18,378جنية سنوياً. 

قسمين لتكنولوجيا إدارة الأعمال، وهما:

ـ قسم تكنولوجيا الاستثمار والبنوك.

ـ تكنولوجيا ونظم ومعلومات الحاسب الآلي. 

أما عن مصاريف إدارة الأعمال فهي: 5,793 جنية سنوياً.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالى للهندسة 

ـ أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية المتوسطة والفوق متوسطة.

ـ بيان النجاح في اختبارات القبول في مواد الاختبار بالرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والمقابلة العامة.

ـ 6 صور شخصية مقاس 6x4 تتفق مع معايير الصور الضوئية للتقديم للجامعات.

ـ أصل شهادة الميلاد الثلاثية المميكنة.

- نموذج 6 جند الخاص بالخدمة العسكرية للطلاب.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. 

اقرأ المزيد:

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها.. تبدأ من 30 ألف جنيه

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفقا للحدود الدنيا.. «مجموعك هيدخلك كلية إيه؟»

تنسيق الجامعات الخاصة 2023.. التقديم إلكترونيا

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023 بتنسيق الجامعات

طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات: «حققنا حلمنا بكليات تناسبنا»
بقلم داليا أحمد