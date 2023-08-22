نتيجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023.. الحد الأدنى 255 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، نتيجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023.

نتيجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023

وجاء نتيجة نتيجة تنسيق المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 2023 بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية بشعبتيها العلمية والأدبية كالتالي:

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 301.5 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 297.5 درجة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 291.5 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 278.5 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276.0 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 273.5 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 273.0 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 267.5 درجة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 261.0 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 258.5 درجة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 255.0 درجة

وعن تخصصات المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن المعهد يتميز بالعديد من التخصصات العلمية الهندسة، منها الإنشاءات وعلوم الحاسب والعمارة والتصميم والديكور.

كما أن هناك العديد من البرامج الجديدة تم إضافتها للمعاهد، وفقا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.