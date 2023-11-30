بروتوكول تعاون بين كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ والمعهد العالي للهندسة

وقّع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والمشرف العام على كلية الذكاء الاصطناعي، بروتوكول تعاون مشترك مع الدكتور مفرح حامد، عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وذلك بحضور الدكتور تامر مدحت وكيل كلية الذكاء الاصطناعي لشؤون التعليم والطلاب، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس من كلا الجانبين.

تعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية

وأكد رئيس الجامعة، أنّ توقيع البروتوكول يأتي فى إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أعلن عنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شهر مارس الماضي، محور التكامل والذي يرتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030، والتي تهدف لتحقيق التناغم بين عناصر منظومة التعليم العالي؛ لتعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز دورها فى صناعة الوعى والمعرفة، وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر، ونظراً لما تُمثله كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ من قيمة علمية كونها صرح علمي متميز ولديها كافة الإمكانيات ومعامل التدريب والخبرات وكوكبة متنوعة من أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد البحثية، وحيث أنّ المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ هي مؤسسة تربوية وعلمية في نفس الوقت لما تحتويه من أعضاء هيئة تدريس قادرون على العمل الجماعي والابتكار والإبداع ومواصلة التعليم والبحث العلمي من خلال تقديم برامج علمية مواكبة للاتجاهات العلمية الحديثة ومنهجيات التعليم العالي المطورة وفق أفضل المعايير العلمية.

تحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة

ومن جانبه، أعرب الدكتور مفرح حامد، عميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، عن سعادته بعقد بروتوكول التعاون مع كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، متطلعاً أنّ تشهد الفترات القادمة مزيداً من التعاون البناء بين الجانبين، لتحقيق طفرات علمية وتكنولوجية هائلة.