وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس الغرفة الألمانية العربية تعزيز فرص العمل للشباب

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي حققها التعاون بين الوزارة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التعاون مع الجانب الألماني، الذي يُعد نموذجًا للتعاون الثنائي الناجح، خاصة في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف.

خدمات وبرامج لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة

وأشارت إلى أنَّ هذا التعاون أثمر إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يقدم خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الأوروبية.

وأعربت بوسيجا عن امتنانها للتعاون مع وزارة الهجرة، مؤكدة أن الغرفة تسعى لتعزيز آفاق التعاون لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقًا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية.

تدريب الموظفين والعمالة

وقالت: «نحن نركز على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة».

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات، ثنائيًا وبالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة.