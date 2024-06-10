«الأرصاد» تحذّر من طقس العيد.. 4 ظواهر جوية تؤثر على حالة الجو

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس شديد الحرارة خلال عيد الأضحى المبارك، والذي سيحل خلال موجة شديدة الحرارة جديدة تتعرض لها البلاد بدءًا من غدٍ الثلاثاء حتى منتصف الأسبوع المقبل.

4 ظواهر جوية تؤثر في طقس العيد

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس عيد الأضحي سيكون شديد الحرارة، بسبب 4 ظواهر جوية، طوال أيام العيد الأسبوع المقبل، وتتمثل في:-

- تعرض البلاد لامتداد كتل هؤائية صحراوية شديدة الحرارة يستمر تأثيرها حتى أيام العيد.

- طقس مشمس ومرتفع الحرارة، نظرًا لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو، يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس.

- نشاط للرياح الشمالية الغربية الساخنة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة العظمي لتصل لـ42 درجة، وتصل إلى 46 على محافظات جنوب الصعيد.

- ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت غانم، أنّنا بدءًا من الغد ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى على القاهرة، 38 درجة في الظل، وتصل في المحافظات الجنوبية إلى نحو 43 درجة في الظل.