أكلات اصطحبيها على الشاطئ في المصيف.. «غيري المكرونة والبانيه»

الكثير من الاستعدادات للذهاب للمصايف والشواطئ تتخذها الأسر، للاسترخاء بأيام العطلة والتمتع بالأجواء الساحلية، ومنها الاهتمام باقتناء الوجبات الغذائية، لتكون صحية ولتجنب شراء الأطعمة الجاهزة، والابتعاد عن الأطعمة التقليدية، وهو ما نقدمه لكم بوجبات خفيفة على خُطى شيفات قناة «سي بي سي سفرة».

أطعمة يمكن اصطحابها عند الذهاب للشاطئ

نصحت قناة «Cbc sofra»، باصطحاب الوجبات الخفيفة من الأجبان المختلفة والحمص والمعجنات من الكيك والبسكويت التي يسهل وضعها في حقيبة السفر للمصيف، ومن الممكن أيضًا عمل مكرونة بنوع من الخضار يحبه الأطفال والجلاش سهل تناوله وطرق عمل البطاطس المختلفة، ونقدم لكم طرق عملها.

مكرونة بالتونة مع الطماطم

على خطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

مكرونة حسب عدد أفراد الأسرة.

علب تونة.

فلفل ألوان.

ثلاث ملاعق كبيرة من المايونيز.

زبادي.

زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

عصير ليمون.

طريقة عمل مكرونة بالتونة

اسلقي المكرونة.

ضعي المكونات في وعاء.

أضيفي المستردة وزيت الزيتون.

أضيفي الزبادي والمايونيز، وقلبي الخليط جيدًا.

أضيفي المكرونة والتونة.

ضعي الذرة ورشة من من الملح والفلفل.

قلبي الوصفة جيدًا.

طريقة عمل الجلاش بالجبنة واللحمة المفرومة

المقادير:

لفة من الجلاش.

سمنة.

جبنة.

حلقات زيتون أسود وأخضر.

فلفل رومي.

لبن.

بيض.

خطوات التحضير:

افردي طبقات الجلاش داخل صينية الفرن.

ادهنيها بالسمنة المذابة.

عصجي اللحمة المفرومة.

أضيفي الجبن مع الزيتون والطماطم والفلفل.

افردي الطبقات الأخرى من الجلاش.

ادهني بالسمن بين الطبقات.

أضيفي اللحم والجبنة بين طبقات الجلاش.

اضربي البيض مع اللبن.

اسقي به الجلاش.

أدخليه الفرن حتى ينضج.

طريق عمل البطاطس البيوريه

المقادير:

بطاطس.

فلفل رومي.

ربع كيلو لحمة مفروم.

ملعقة من الكاتشب

بصلة مفرومة.

نصف كوب من الجبنة الموزاريلا.

ملح وفلفل أسود.

خطوات تحضير البطاطس البيوريه