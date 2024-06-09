أسعار فنادق مرسى علم في عيد الأضحى.. عروض مميزة لجميع الميزانيات

مع اقتراب حلول عيد الأضحى، يتطلع عدد كبير إلى معرفة أفضل الأماكن لقضاء عطلة مميزة بأسعار مناسبة، وتعد مدينة مرسى علم من أفضل الوجهات لقضاء العطلة، إذ تتمتع بشواطئ خلابة، وطقس رائع، وفنادق ومنتجعات تناسب جميع الميزانيات.

متوسط أسعار الفنادق

وتتفاوت أسعار الغرف الفندقية بتنوع الخدمات الخاصة بالفندق، من حيث طبيعة الفندق ومستواه، ويتراوح سعر الليلة في الغرفة المزدوجة، وفقا لمواقع الحجز الإلكتروني للفنادق الرائدة في السفر عبر الإنترنت، كالتالي:

- فنادق 3 نجوم: تبدأ من 1400 وحتى 3100 جنيه، لعدد فردين، وتشتمل على سريرين.

- فنادق 4 نجوم: تبدأ من 3800 وحتى 5700 جنيه، لعدد فردين، وتشتمل على سريرين فردي.

- فنادق 5 نجوم: تبدأ من 5000 وحتى 10 آلاف جنيه، لفردين، وتشتمل على سريرين فردي.

أماكن الخروج المميزة في مدينة مرسي علم

- بيت الولفين وتسمى أبضا بـ«محمية صمداي».

- تنظم العديد من شركات السياحة زيارات عديدة لمحمية وادي الجمال.

- منطقة القلعان تقع بمحمية وادي الجمال.