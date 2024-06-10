مصاريف جامعة المنصورة الجديدة.. اعرف الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024

أتاحت عدد من الجامعات الأهلية التسجيل المبكر لمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024، وكشفت عن رسوم وتفاصيل الدراسة بعدد من الجامعات، منها مصاريف جامعة المنصورة الجديدة والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024، إذ يمكن للطلاب التقدم للالتحاق عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة.. والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة المنصورة الجديدة، والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي:

كلية الأعمال 46 ألف جنيه

كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه

برامج علوم المنسوجات 60 ألف جنيه

برامج هندسة المنسوجات 60 ألف جنيه

كلية الهندسة 70 ألف جنيه

برامج علوم الحاسب 70 ألف جنيه

برامج هندسة الحاسب 70 ألف جنيه

كلية العلوم 50 ألف جنيه

كلية الطب 130 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه

كلية الصيدلية (برنامج الصيدلة الإكلينيكية) 90 ألف جنيه

كلية التمريض 40 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 50 ألف جنيه

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 46 ألف جنيه

كلية الإعلام والاتصال 50 ألف جنيه

*** مجالات جامعة المنصورة الجديدة لطلاب الثانوية العامة 2024

- الأعمال

- المعاملات القانونية الدولية

- الهندسة

- علوم وهندسة الحاسب

- العلوم

- الطب

-طب الأسنان

- الصيدلة

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- التمريض

- علوم وهندسة المنسوجات

-العلوم الاجتماعية والانسانية

- الإعلام والاتصال

التقديم لجامعة المنصورة الجديدة 2024

يمكن للطلاب الجدد التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على عدد من النقاط وهي:

** رسوم إدارية تسدد مرة واحدة عند الالتحاق بالجامعة بقيمة 1500 جنيه مصري.

** رسوم الخدمات التعليمية وتسدد فى بداية العام الدراسي بقيمة 2500 جنيه مصري.

** رسوم التربية العسكرية للذكور بقيمة 850 جنيه مصري.

** رسوم استهلاك المعامل للكليات العملية فقط بقيمة 10000 جنيه مصري.

** رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية تسدد مرة واحدة عند الالتحاق بالجامعة بقيمة 850 جنيه مصري.

** رسوم التحول الرقمي وتسدد مرة واحدة عند الالتحاق بالجامعة بقيمة 840 جنيه مصري.

** تنسيق جامعة المنصورة الجديدة 2024

ومن المقرر عرض عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية ومنها جامعة المنصورة الجديدة بعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة المصرية 2024.