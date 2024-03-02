تعيينات وزارة التعليم العالي.. المستندات المطلوبة لوظائف 2024

أعلنت جامعة الإسكندرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتها لشغل عدد من وظائف الكادرات الخاصة التالية..

نوعية الوظائف المطلوبة لوزارة التعليم العالي 2024

- أستاذ بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص أمن سيبراني.

- أستاذ بقسم علوم وتحليلات البيانات تخصص رياضيات.

- أستاذ مساعد بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص أمن سيبراني.

- أستاذ مساعد بقسم علوم وتحليلات البيانات تخصص رياضيات.

- مدرس بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص شبكات.

- مدرس بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص أمن سيبراني.

- مدرس بقسم الحوسبة ونظم المعلومات تخصص ذكاء اصطناعي.

- مدرس بقسم علوم وتحليلات البيانات تخصص رياضيات.

- مدرس بقسم علوم وتحليلات البيانات تخصص علوم البيانات.

- مدرس بقسم علوم وتحليلات البيانات تخصص هندسة البرمجيات.

المستندات المطلوبة لوظائف التعليم العالي 2024

وطالبت جامعة الإسكندرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراغبين للتقدم لشغل الوظائف المطلوبة إحضار المستندات التالية:.

- شهادة البكالوريوس.

- بيان درجات المواد الدراسية السجل الدراسي بالدرجات.

- موقف الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور أوالخدمة العامة للإناث.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومى «سارية» أو جواز السفر «ساري».

- 4 صور شخصية 4×6 خلفية بيضاء.

- شهادة الماجستير في ذات التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية على أن تكون من إحدى كليات الهندسة، أو كليات الحاسبات والمعلومات في مادة تُؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً عليها من جامعة أجنبيه معترف به في المجلس الأعلى للجامعات.

- شهادة الدكتوراه في ذات التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية على أن تكون من إحدى كليات الهندسة، أو كليات الحاسبات والمعلومات في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً عليها من جامعة أجنبيه معترف به في المجلس الأعلى للجامعات.

- نسخة من رسالة الماجستير .

- نسخة من رسالة الدكتوراه.

- إفادة بالخبرة التدريسية في ذات مجال التخصص المطلوب للإعلان ويفضل من إحدى كليات الحاسبات أو ما يعادلها.

نسخه من الأبحاث المنشورة

- نسخه من الأبحاث المنشورة خلال الفترات المحددة في كل وظيفة في المجلات العلمية التي تقع في Q1 and Q2.

- على المتقدم الذي يعمل بالحكومة أو القطاع العام التقدم بموافقة رسمية وصريحة من جهة عمله للوظيفة الخالية، وإذا لم يكن من ضمن العاملين بها فعليه التوقيع على إقرار بعدم العمل بأي جهة حكومية أو قطاع عام.

- يلتزم المرشحون في هذه الوظائف بتقديم ما يفيد اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات وصحيفة حالة جنائية موجهة للجامعة قبل التعيين كمسوغ من مسوغات التعيين