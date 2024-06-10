«البترول» و«الأمريكية للتجارة» توقعان اتفاقية السلامة والصحة المهنية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بمصر، توقيع اتفاق منحة دراسة جدوى بين شركة الإسكندرية للبترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية في مجال بروتوكولات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بمصفاة تكرير الشركة بمنطقة المكس في الإسكندرية، حيث وقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وإينو إيبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية.

أهمية تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية

وأكد الملا أهمية توقيع الاتفاقية كتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية الناجحة والقوية بين مصر وأمريكا في العديد من المجالات، خاصة الطاقة والممتدة منذ أكثر من قرن، ما يمثل إنجازا جديدا في رحلة الشراكة بين الجانبين، ويأتي في توقيت مهم للتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة كعنصر مهم من عناصر عمل القطاع.

ولفت إلى أنّ توافق الأهداف المشتركة بين الجانبين للسلامة والاستدامة مهد الطريق لتوقيع الاتفاق، ما يوفر سلسلة من دراسات الجدوى للعمليات والسلامة للمساهمة في تطوير معايير مصفاة شركة الإسكندرية للبترول، موصحا أنّ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة تعد من أهم المكونات الرئيسية لبرنامج تحديث وتطوير العمل بقطاع البترول والذي تم إطلاقه في عام 2016 ويظل أحد أهم مبادئ استراتيجية عمل القطاع بالتوازي مع جهود تطوير المصافي المصرية لتحسين كفاءة العمليات ومبادئ السلامة.

توفير فرص تدريب متميزة للكوادر البشرية العاملة

وأكد أنّ الطاقة تظل أولوية وأنّ توقيع الاتفاقية يظهر مدى أهميتها لتطبيق دراسات مهمة ودعم فني وتقييم اقتصادي وتكنولوجي، ما يمهد الطريق لتنفيذ ناجح للمشروعات، مشيرا إلى الشراكة الممتدة بين قطاع البترول والوكالة الأمريكية منذ عام 2019 والتي تغطي حتى الآن دراسات مهمة، إضافة إلى توفير فرص تدريب متميزة للكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول والغاز في مصر على التكنولوجيات الحديثة وأفضل الممارسات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهدف الاتفاقية توفير تمويل من الوكالة الأمريكية لحزمة من الدراسات لتحديد وتناول أولويات احتياجات المصفاة للسلامة، وستعمل على إحراز التقدم والتوسع فى أولويات شركة الإسكندرية في برامج ومعدات السلامة ودعم إمكانات التدابير الاحترازية واستشعار المخاطر وتطوير البروتوكولات والتدريب، من خلال تبني تكنولوجيات متطورة وأفضل الممارسات ما يدعم زيادة وتعزيز مبادئ السلامة والصحة بالمصفاة للعاملين ويحد من الانبعاثات الضارة ويحافظ على البيئة، كما ستمثل دراسات الجدوى نموذجا للتطبيق فى بقية المصافي الأخرى في مصر.

وأشارت السفيرة الأمريكية بالقاهرة إلى أنّ التوقيع يظهر مدى عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأنّ الشراكة بينهما تسهم في تحسين الإنتاجية، مشيرةً إلى أنّ هذا الاتفاق سيوفر تكنولوجيات متطورة تسهم فى دعم سلامة العاملين وتقليل التأثير البيئى بقطاع البترول المصرى.

من جانبها، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية حرص مصر على دعم سلامة وصحة العاملين، ما يعد فرصة كبيرة للتعاون بين الوكالة وشركة الإسكندرية للبترول، مشيرةً إلى أنّ الاتفاقية ستمهد الطريق للشركات الأمريكية لتوفير التكنولوجيات والخدمات التى تحتاجها المصافى المصرية.

حضر التوقيع الجيولوجي علاء البطل رئيس هيئة البترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس جمال فتحي مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس علاء أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول.