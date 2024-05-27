وزير البترول: نتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الوقود التقليدي

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الوزارة تعمل من أجل استمرارية النجاحات التي حققتها في اكتشافات بترولية سابقة، حيث يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية، والتوسع في عمليات الاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس، وهي تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بمواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدي، خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

تأثير الأحداث العالمية

ولفت الوزير إلى أنّ الأحداث العالمية المتتالية وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الامدادات كان له تأثير على مصر والتي ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلاً عن التوسعات في الطرق والمدن الجديدة، وهو شئ إيجابى يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة.

زيارة ارتفاع أسعار المواد الخام الأولية عالميا

وأوضح أن هذا التطوير يأتى بالتزامن مع زيادة في أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمى وحتى على المستوى المحلي، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه في الماضي، لأن الإنتاج حاليا أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر، وبالتالي أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر، وكذلك تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن جميع العوامل السابقة وإن كان لها جوانب إيجابية إلا أنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكدا أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك وتفادى سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت في اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.