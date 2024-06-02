وزير البترول يعلن دخول شركة عالمية جديدة للسوق المصرية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ليندا كووك، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور إنرجي، أحد أكبر الشركات البريطانية العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة بشكل عام، والتي تدخل السوق المصرية لأول مرة من خلال استحواذها على مناطق امتياز شركة فنترشال ديا الألمانية بدلتا النيل والبحر المتوسط.

كوادر مصرية متميزة

وأكد الملا أن قطاع البترول المصري يمتلك بنية أساسية متطورة ومهارات وخبرات كوادر مصرية متميزة، وهناك ترحيب بدخول الشركة البريطانية للعمل في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة وتوفير تكنولوجيات متطورة.

ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول

وأشارت رئيسة الشركة إلى تطلعها لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول في مصر، والعمل على التوسع في العمليات، وأن تصبح من كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة في مصر.

وعقب اللقاء، وقع كلا من المهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس سامح صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فنترشال ديا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهاورد لاندس، المستشار القانونى لشركة هاربور إنرجي.