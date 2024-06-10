منى زكي تعود للكوميديا بفيلم «رزق الهبل»

تستعد الفنانة منى زكي، لتصوير فيلمها الجديد «رزق الهبل»، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سماح أنور، وانتصار، ومحمد شاهين، طه دسوقي.

منى زكي تعود للكوميديا

وتتعاون الفنانة منى زكي في فيلم «رزق الهبل» مع المنتجة شاهيناز العقاد، والتي أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفيلم يدور في سياق الكوميديا، مشيرة إلى أن الفيلم من تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح.

آخر أعمال منى زكي السينمائية

وعن آخر أعمال منى زكي السينمائية، فيلم رحلة 404، والذي شارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.