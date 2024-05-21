أحمد حلمي يتغزل في منى زكي بأغنية «اظهر وبان ياقمر»

تغزل الفنان أحمد حلمي عبر «ستوري» في حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» في زوجته منى زكي، على إيقاع أغنية «اظهر وبان ياقمر» للفنان علي الحجار.

أحمد حلمي يتغزل في زوجته

وظهر أحمد حلمي وهو يمسك هاتفه المحمول على إيقاع أغنية «اظهر وبان ياقمر» للفنان علي الحجار من المسلسل الشهير «بوابة الحلواني»، لتظهر فجأة على الشاشة صورة منى زكي.

فيلم «الجواهرجي»

ومن المقرر أن تشارك هذا العام 2024 منى زكي بفيلم «الجواهرجي» بطولة هاني رمزي والنجمة منى زكي، والذي من المقرر عرضه في دور العرض خلال موسم الصيف، بينما الفيلم بطولة هاني رمزي ومنى زكي وأحمد صلاح السعدني ولبلبة وريم مصطفى وتارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

أبطال فيلم «رحلة 404»

كما حققت «زكي» نجاحًا كبيرًا بفيلم «رحلة 404» من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد فراج، شيرين رضا، حسن العدل، محمد علاء، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول.