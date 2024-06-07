دعم القضية الفلسطينية يخطف الأنظار في زفاف جميلة عوض.. بطيخة منى زكي السبب

احتفل نجوم الوسط الفني، خلال الساعات الماضية بزفاف الفنانة جميلة عوض، وسط حالة من السعادة والفرح والرقص على أغنيات عمرو دياب ومصطفى قمر، بعد أن أشعلا حفل الزفاف، إلا أن ما لفت الأنظار مشهد دعم القضية الفلسطينية.

ألوان العلم الفلسطيني

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ، وما جذب الانتباه هو ظهور منى زكي بـ«هواية» تشبه «شقة البطيخ» التي ترمز إلى ألوان العلم الفلسطيني، كما أنها حرصت على رفعها وسط أجواء الرقص والغناء خلال الحفل.

رد فعل الجمهور على تصرف منى زكي

بعد ظهور منى زكي وهي ترفع الهواية المزينة بالعلم الفلسطيني لأعلى، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أشاد بها وبموقفها الذي نال إعجابهم، ومن ثم انهالت التعليقات المشجعة لها والدعاء لأهل فلسطين: «فنانة جميلة ومحترمة»، «فلسطين دايما في قلب كل مصري»، «فلسطين حاضرة في كل زمان ومكان».

وكانت منى زكي قد حرصت على تهنئة جميلة عوض بعقد قرانها، على المونتير أحمد حافظ، في أجواء أسرية، من خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ شاركت عبر خاصية «استوري» صورة للفنانة الشابة من عقد قرانها وعلقت عليها: «لا أستطيع أن أصدق أن جميلة البيبي قد تزوجت، ألف مبروك مبروك.. بحبكم».