عضو بـ«الشيوخ» تطالب باستحداث وزارة لـ«الذكاء الاصطناعي»

طالبت النائبة نادية مبروك، عضو بمجلس الشيوخ، باستحداث وزارة مختصة بالذكاء الاصطناعي، تعمل تحت آلية منضبطة، وضوابط محددة، من خلال إعداد تشريع منضبط ومرن، لتنظيم هذه التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، وتعليقا على مخاوف النائبة حياة خطاب، عضو المجلس، من الاعتماد فى المستقبل على الذكاء الاصطناعي، ما يهدد بفقد الإبداع.

وشددت البرلمانية على أهمية تطوير المناهج المصرية في المدارس والجامعات على حد سواء، وإنشاء أقسام متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثمنة التوصية التي انتهت إليها الدراسة البرلمانية بشأن إرسال بعثات شبابية للجامعات المتخصصة، لتأهيل الشباب المصري، واستقدام الخبراء في هذا الصدد.

آليات استخدام الذكاء الاصطناعي

وطرحت تخوفها من الخصوصية في ظل الذكاء الاصطناعي ومسألة التلاعب بالتكنولوجيا.

ووجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الشكر للحكومة على المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي.

إعداد التشريع المصري

وأشار إلى التجربة الأوروبية، إذ اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.

وطالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.