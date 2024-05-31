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رئيس مجلس الشيوخ يلتقي نظيره الأوزبكستاني لبحث سبل التعاون

كتب:

حسام أبو غزالة
12:10 م | الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس جمهورية أوزباكستان

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس جمهورية أوزباكستان

التقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، بشوكت ميرضيايف، رئيس جمهورية أوزباكستان، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشيوخ تنزيلا ناربايفا.

تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

وقد استهل «ميرضيايف» اللقاء بإرسال تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، مثمناً ما تشهده مصر من تنمية وطفرة حقيقية في إطار استراتيجية 2030.

تعزيز أطر التبادل السياحي

وقد استعرض الجانبان، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا تعزيز أطر التبادل السياحي والتعاون العلمي؛ لا سيما في ظل تشكيل لجنة تعاون علمي مشترك بين البلدين، وقد حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شوقي العناني عضو مجلس الشيوخ.

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بقلم حسام أبو غزالة