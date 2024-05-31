«الشباب» تكشف تفاصيل انتخابات مٌحاكاة مجلس الشيوخ إلكترونيا

عقدت اللجنة العليا للانتخابات الإلكترونية بوزارة الشباب والرياضة، اجتماعا تنسيقيًا بمشاركة ممثلي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية؛ لوضع آليات نظام التصويت الإلكتروني لانتخابات محاكاة مجلس الشيوخ، والذي تعقد لأول مرة بالاقتراع الإلكتروني المباشر كاملاً، وتم التنسيق مع الشركاء على أن تكون العملية التصويتية للانتخابات مُطابقة للائحة انتخابات مجلس الشيوخ.

موعد الانتخابات يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 28205

وحُدد موعد الانتخابات يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 28205 يمثلون قوام الجمعية العمومية لانتخاب 300 عضو يمثلون هيئة المكتب واللجان المختلفة منهم 200 على القوائم الفردية والقائمة و100 عضو بالتعيين، ولأول مره تنطلق منصة خاصة للانتخابات الإلكترونية بها كل ما يحتاجه الناخب من معلومات، وكذلك النتائج النهائية وعدد الأصوات.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة الإجراءات التي ستتخذ لانتخابات نموذج مُحاكاة مجلس الشيوخ.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، قيمة التجربة الثانية من نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتي تعبر عن أهمية أفراز كوادر شبابية قادرة على القيادة، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية يعتبر انعكاسًا لرؤية القوة الناعمة للدولة المصرية.

اهتمام القيادة السياسية بالعمل على استدامة برامج الإعداد السياسي والتثقيفي

وجدد «صبحي» على اهتمام القيادة السياسية بالعمل على استدامة برامج الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب والشابات في جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تنفيذ نماذج محاكاة الحياة السياسية.

وأوضح وزير الشباب أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يستهدف تدريب الشباب على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري، سواء قانونه أو لائحته أو اختصاصه ليتثنى للشباب فهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقي.