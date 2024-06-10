مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر.. طرق التقديم والأوراق المطلوبة

يقبل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر الطلاب الحاصلين على الشهادات المؤهلة، وهي شهادة الثانوية العامة والأزهرية بقسميها العلمى والأدبى أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلوم الخدمة الاجتماعية تقدير (مقبول) كحد أدنى 60% على أن يقبل الطالب في الفرقة الثانية عن طريق مكتب التنسيق، ودبلوم الخدمة الاجتماعية تقدير (جيد) يقبل الطالب في الفرقة الثالثة عن طريق التقديم المباشر للمعهد، ثم يقوم المعهد بإرسال أوراق الطالب لوزارة التعليم العالي للبت فيها.

الالتحاق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

ويكون التحاق الطلاب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية عن طريق مكتب التنسيق، أو عن طريق التحويل، وذلك كمايلي:

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بقسميها (علمي- أدبي) أو الثانوية الأزهرية بقسميها (علمي- أدبي)، يكون التقديم عن طريق التنسيق الإلكتروني وبعد القبول يتوجه الطالب بخطاب الترشيح وأصول أوراقه إلى المعهد لاستكمال إجراءات قيده.

- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية ودبلوم الخدمة الإجتماعية تقدير(مقبول) كحد أدنى 60%، أن يتقدم بأوراقه إلى مكتب التنسيق وأن يكتب اسم المعهد من ضمن رغباته ورقم طابع التنسيق الخاص بالمعهد، وفي حدود الحد الأدنى للقبول بالمعهد والذي يحدده مكتب التنسيق.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

1- أصل شهادة الثانوية وصورة منها.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 8 صور شخصية.

4- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

5- نموذج 6 جند من القسم التابع له لمن بلغ 19عاما.

6- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولى الأمر.

7- إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون لإثبات عنوان الطالب.

8- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد.

مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

وأوضح مكتب التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، أنّ مصروفات المعهد العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر 2024 للترمين الأول والثاني من الفرقة الأولى جرى تحديدها كالتالي:

- مصاريف المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر الدراسية: 6 آلاف جنيه.

- المصاريف الإضافية: 339 جنيها.

- إجمالي مصروفات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر: 6.339 جنيه.