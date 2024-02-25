لطلاب الثانوية العامة 2024.. هل شهادة الميلاد إلزامية للاستمارة الإلكترونية؟

أصدرَت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا هامًا وعاجلًا بشأن طلاب الثانوية العامة 2024 وشهادة الميلاد الخاصة المطلوب إرفاقها مع الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن يكون آخر موعد لتسليمها يوم 29 فبراير الجاري.

قرار مهم لطلاب الثانوية العامة بشأن شهادة الميلاد

وأكّدت وزارة التربية والتعليم أنه بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عدم إلزام طلاب الثانوية العامة 2024 بتسليم شهادة ميلاد حديثة أو مائية، بل تقرر الاكتفاء بأي شهادة ميلاد رقم قومي للطالب واضحة البيانات حتى وإن كانت شهادة الميلاد المحفوظة بملف الطالب بالمدرسة.

وقالت وزارة التعليم، في خطاب موجه للمديريات التعليمية، أن ذلك لعدم تحميل الطالب وولي أمره أعباء مالية أو مشقة، مطالباً بالتنبيه بالمرشد التعليمي بالمدرسة بأتباع تعليمات وزير التربية والتعليم،

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة

- 6 صور شخصية حديثة «4*6»، خلفية بيضاء مطبوع الاسم من أسفل بالكمبيوتر عليها رباعيا.

- شهادة ميلاد «الأصل + 2 صورة منها».

- صورة بطاقة ولي الأمر + صورة بطاقه الطالب (الطالبة).

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فئة 10جنيهات.

- طباعة استمارة الطالب الإلكترونية، وتأكد من صحة البيانات الموجودة فيها والصورة على الاستمارة الإلكترونية تكون نفس الصورة التي تُسلم إلى المدرسة.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية يتم في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع رسوم الاستمارة يتم الدفع في البريد + 2 صورة منه.

- إيصال دفع تأمين التابلت ويتم الدفع في البريد + 2 صورة منه.