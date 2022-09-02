تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. أسماء وأماكن معاهد الخدمة الاجتماعية المعتمدة

بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال ساعات قليلة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء المعاهد الخاصة العالية الزراعية والخدمة الاجتماعية، مشددة على الطلاب بضرورة أخذ الحيطة من الكيانات الوهمية والاطلاع على أسماء المعاهد والجامعات المتعمدة من الموقع الرسمي للوزارة.

أسماء المعاهد الخاصة العالية الزراعية والخدمة الاجتماعية

بحسب البيان الرسمي لوزارة التعليم العالي، ترصد الوطن أسماء المعاهد الخاصة العالية الزراعية والخدمة الاجتماعية التي تضم 17 معهدًا، لتوعية طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

17. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

كما أعلنت الوزارة أسماء المعاهد الخاصة العالية التكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض التي تضم 10 معاهد وهي:

1. المعهد الفني للتمريض بالجونة- محافظة البحر الأحمر.

2. المعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

3. المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر.

4. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج.

5. المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا.

6. المعهد العالي للعلوم الصحية بشربين.

7. المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية ببني سويف.

8. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

9. المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف.

10. المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف.

المعاهد الخاصة العالية الزراعية

وأشارت إلى أن المعاهد الخاصة العالية الزراعية المعتمدة هي المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة والمعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط، بالإضافة إلى المعهد العالي للدراسات الإسلامية.