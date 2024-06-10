«تعليم القاهرة»: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تقرير غرفة عمليات التعليم في أول يوم بماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 ( دور أول)، إذ أدى طلاب الطلاب اليوم امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهي التربية الدينية والوطنية.

هدوء في لجان الامتحانات

وأكدت المديرية في بيان، أنه تقدم عدد 103 ألفا و872 طالبا لأداء امتحانات الثانوية العامة، داخل 256 لجنة، مشيرة إلى أن الامتحانات منذ بدايتها وحتى انتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام، ولم تتلق الغرفة أي شكاوى.

التواصل مع غرف العمليات الفرعية

وأضافت المديرية أنه جرى التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لحل أي مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الامتحانات داخل اللجان.