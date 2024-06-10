الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 بينها هندسة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 بمختلف المحافظات، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، موضحة أنّ الفترة الحالية حققت الدولة المصرية طفرة كبيرة من حيث توفير التخصصات العلمية والكليات والبرامج العلمية التي تتماشى مع إمكانات خريجي المدارس الفنية «دبلوم صنايع»، مشيرة إلى أنّه يمكن للطلاب خلال تنسيق 2024 الالتحاق والاختيار بين أكثر من تخصصٍ بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

الكليات المتاحة لعلمي علوم 2024 في جميع الجامعات المصرية

و اوضحت المصادر في وزارة التعليم و البحث العلمي خلال حديثها لـ" الوطن"،الكليات المتاحه لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 لهذه الفئات بمختلف الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية و التكنولوجية :

- كليات الهندسة

- الجامعات التكنولوجية

- كليات التربية

- كلية الآثار

- كلية الصناعات التكنولوجية

- المعاهد الفنية الصناعية

- كلية الحقوق

- كليات التعليم المدمج «التربية والتجارة والحقوق وتربية طفولة»

- كليات التعليم الصناعي

- تنسيق الكليات المتاحه لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024

وأوضحت المصادر أنّه بالنسبة للحدود الدنيا وتنسيق الشهادات الفنية من ضمنها طلاب دبلوم صنايع فسيتم البدء فيه خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراء المعادلات للالتحاق بكليات الهندسة، مشيرًا إلى أنّ لطلاب الشهادات الفنية المختلفة تنسيقا خاصا بهم، وكذلك نسبة من المقاعد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.