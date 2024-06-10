رئيس مجلس الشيوخ: الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى جهاز تشريعي للتعامل معه

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ الذكاء الاصطناعى من الملفات المهمة، لهذا يتطلب التعامل معه ثقافة عالية وجهاز تشريعي للتعامل معه، وأن يكون المشرع على درجة عالية ببواطن هذا الأمر، مؤكدا أن ذكاء الشعب المصري كبير ولا خوف عليه من الذكاء الاصطناعي، لأنه قادر على التعامل مع كل جديد ولكن لابد من الوعي والاستعداد.

آليات للتعامل مع الذكاء الاصطناعي

وأضاف عبد الرازق، «ذكائنا لا يُعلى عليه، وقادرين على التعامل مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا، وأنا متفائل إننا دخلنا المجال بدري».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، وتعليقا على مخاوف النائبة حياة خطاب، عضو المجلس، من الاعتماد فى المستقبل على الذكاء الاصطناعى وهو ما يهدد بفقد الإبداع، ويتطلب أن تكون هناك آلية وضوابط محددة لضمان أن يكون هناك توازن في الأمور.

وقالت النائبة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية عن «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات» في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة قوية، لما للذكاء الاصطناعي من دور كبير في كافة المجالات، وأهميته خلال الفترة المقبلة.

تأهيل الشباب للذكاء الاصطناعي

فيما قالت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعى حديث الساعة، وفيما يخص الدراسة، كنت أتمنى أن تتطرق إلى الشباب بشكل أكبر من ذلك، والتحديات وكيفية مواجهتها وجاهزية الشباب لهذا الأمر، والإعداد والتأهيل النفسي للذكاء الاصطناعي.