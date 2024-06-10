«العليا للحج»: وصول 85% من زوار البيت الحرام إلى فنادق مكة والمدينة

أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بوزارة السياحة والآثار، وصول أكثر من 85% من حجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة، إذ جرى تسكينهم بالفنادق المخصصة لهم، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن آخر أفواج حجاج السياحة ستصل إلى الأراضي المقدسة يوم الأربعاء المقبل.

تسكين الحجاج بالفنادق

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن لجان وزارة السياحة والآثار بالسعودية اطمأنت على عمليات تسكين الحجاج بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي جرى معاينتها من قبل وزارة السياحة، والتي تتوافق مع المواصفات التي وضعتها الوزارة لسكن الحجاج.

وأشار إلى أن حجاج السياحة وعددهم نحو 26 ألف حاج، يجرى تقديم لهم وجبتين غذائتين يوميا، خلال فترة إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى تقديم 3 وجبات يومية للحجاج خلال فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة بمخيمات منى وعرفات.

150 أتوبيسا لنقل حجاج البري

وأوضح أن الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري، وعددها نحو 150 أتوبيسا والتي نقلت الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة ستصاحب حجاج البري أيضا خلال تنقلاتهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أو العكس، إضافة إلى أنها ستنقل حجاج البري من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة، وتعيدهم من جديد إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة.

ومن جهته أكد الطيار محمد موسي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن شركة مصر للطيران أنهت جسرها الجوي لنقل الحجاج المصريين والأفارقة والأجانب إلي الأراضي المقدسة والذي بدأ يوم 28 مايو الماضي واستمرت حتي يوم 10 يونيو الجاري ، لافتا إلى أن الشركة نجحت هذا العام في نقل نحو 60 الف حاج إلي المطارات السعودية وذلك عبر نحو 241 رحلة جوية.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ من يوم 20 يونيو الجاري وحتي يوم 5 يوليو المقبل في تسيير جسرها الجوي لعودة الحجاج ، لافتا إلى أطقم من العاملين بشركة مصر للطيران سيتواجدون بالمطارات السعودية للعمل علي إنهاء إجراءات عودة الحجاج وتقديم كافة التسهيلات لهم .