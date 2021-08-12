«اللجنة العليا للحج»: انفراجة قريبة في سفر المصريين للعمرة

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن المملكة العربية السعودية أعلنت ضوابط العمرة للعالم كله، والتي تتمثل في ضرورة الحصول على تطعيم معتمد من الرياض، وأن يكون السن أكبر من 18 عاما.

وأضاف «ترك» في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أمس الأربعاء: «أما بالنسبة للتطعيمات الأخرى مثل سينوفارم، وسينوفاك، فإن المملكة أعلنت أنها سوف تجري تحديثات على الضوابط كل فترة، وبالتأكيد سيعتمدونها في المستقل، ولو لم يعتمدوا هذه اللقاحات فإن مصر لديها لقاحات معتمدة مثل جونسون آند جونسون».

تحديثات على قوائم الدول

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: «أنهم يجرون أيضا تحديثات على قائمة الدول المسموح لسكانها بالسفر لأداء شعائر العمرة، ومنها مصر، لأن الوضع آمن جدًا بدليل أنهم فتحوا السياحة بين مصر والسعودية للأشقاء السعوديين للسفر إلى مصر، ولكنهم لم يفتحوا السفر للعاملين حتى الآن، ولكن قريبا ستكون هناك انفراجة».

وتابع ناصر ترك: «هما بيقولوا عايزين مليون معتمر، طب هيجيبوهم منين والدول الرئيسية هو قافل عليها!، ومصر وإندونيسيا وتركيا ترسل أعداد كبيرة، وأتوقع تعديل قائمة الـ33 دولة المحرومين من العمرة هذا العام».

زيادة النفقات

وشدد «ترك» على أن «نسبة الزيادة في النفقات لن تقل عن 25 أو 30%؛ لأن هناك إجراءات جديدة مثل التسكين تغيرت، وبدلًا من سكن 4 معتمرين في غرفة واحدة، يعيش فيها معتمرين فقط».

وواصلت المملكة العربية السعودية تلقي طلبات الراغبين في أداء العمرة، بعد قرار السلطات عودة العمرة للقادمين من الخارج، واستئناف تلقي الطلبات بداية من الاثنين الماضي، واستقبل المعتمرين بداية من أمس الأول الثلاثاء.