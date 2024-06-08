«السياحة»: وصول جميع حجاج البري إلى فنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة

قالت وزارة السياحة والآثار إنها تتابع وصول رحلات الحج السياحي البري للأراضي المقدسة، حيث وصلت آخر رحلاته اليوم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تسيير 148 رحلة حج بري

وأوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، في بيان، أن رحلات الحج السياحي البري التي تم تسييرها هذا الموسم بلغ 148 رحلة نقلت 6000 حاج من المستوى البري، مشيرة إلى أنه من المقرر انطلاق آخر رحلات الطيران لحجاج السياحة في 12 يونيو الجاري.

وأشارت «سامي»، إلى أن أعضاء البعثة المصرية للجان الوزارة المتواجدة بكل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية - السعودية، قامت باستقبال حجاج كافة رحلات الحج السياحي البري فور وصولهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، كما أنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل اللجان الميدانية للوزارة الموجودة هناك.

وأكدت على حرص الوزارة في ضوء الخطة الشاملة التي وضعتها وتوجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة وبما يضمن راحتهم وسلامتهم والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والخدمية لهم، بما في ذلك الإقامة والنقل والرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري

ولفتت رئيس بعثة الحج السياحي إلى أن العديد حجاج السياحة بالخدمات المقدمة والتسهيلات التي توفرها لهم الوزارة، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لضمان راحتهم وسلامتهم خلال موسم الحج.

يشار إلى أنه تم تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحجاج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، فضلا عن إتاحة عدد 150 أتوبيسا سياحيا لاستخدامها لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.