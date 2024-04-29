تفاصيل زيارة لجان وزارة السياحة إلى السعودية لمعاينة مساكن الحجاج

قال أسامة عمارة المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في ضوء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج الحالي 1445 هجريا، تلقت الغرفة إفادة من وزارة السياحة والآثار بتوجه لجنة من الوزارة اليوم الاثنين، لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية .

معاينة مساكن الحجاج بمكة لمدة 3 أيام

وأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كافة شركات السياحة، أنّ لجنة معاينة مساكن الحجاج التابعة لوزارة السياحة والآثار ستبدأ مهامها بمكة المكرمة ولمدة 3 أيام، ثم تتوجه إلي المدينة المنورة لإنهاء إجراءات معاينة سكن الحجاج، مشددا على شركات السياحة التي لديها سكن ترغب في معاينته؛ بسرعة رفع طلب المعاينة مرفقا به تصريح السكن لموسم الحج الحالي على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار حتى يتسنى للجنة إدراجه ضمن السكن الذي سيجرى معاينته.

سرعة إنهاء إجراءات معاينة سكن الحجاج

وأهاب المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة بكافة شركات السياحة بسرعة إنهاء إجراءات معاينة سكن الحجاج، على أن تتحمل الشركة كافة المسؤوليات حال عدم رفع طلب معاينة السكن المطلوب التوقيت المذكورعاليه.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال هذا العام التي تتوجه بها لجان السياحة إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة مساكن حجاج السياحة.