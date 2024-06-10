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عضو بـ«الشيوخ»: أهداف الذكاء الاصطناعي قد تتعارض مع القيم الإنسانية

كتب:

محمد يوسف
01:59 م | الإثنين 10 يونيو 2024
الشيوخ

الشيوخ

وجّهت حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، الشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات».

الجلسة العامة للشيوخ

وأضافت خطاب خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ، أنّ أهداف الذكاء الاصطناعي قد تتعارض مع القيم الإنسانية الأساسية، وعدم التحكم في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى كارثة وجودية، وقد يتسبب في فقر الإبداع.

استخدام الذكاء الاصطناعي.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ولأغراض مفيدة، وإعداد وتنفيذ قوانين للحماية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

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