أول رد من «التعليم» على مزاعم تسعيرة 4 آلاف جنيه لامتحانات الثانوية العامة بـ«تليجرام»

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على ما تداولته جروبات الغش عبر «تليجرام» بشأن تسريب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية للثانوية العامة 2024 بمبالغ مالية، مع تحديد أسعار كل مجموعة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إنّ ما يتم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، ومن المستحيل تسريب امتحانات الثانوية العامة بأي شكل، مؤكدا أنّ الأسئلة مؤمنة بشكل كامل منذ خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها إلى الطلاب داخل لجان الامتحانات.

ووجّه زلطة، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلا: «ما يتم تداوله هو نصب واحتيال ومحاولة للنصب على الطلاب من خلال الحصول على مبالغ مالية فقط فلا تنساقوا وراء الشائعات».

وكانت صفحات الغش عبر تليجرام، زعمت تداول امتحانات الثانوية العامة لمادتي التربية الوطنية والدينية، وتقسيمها إلى مجموعات كما يلي.

- المجموعة الأولى: إرسال الامتحان المحلول قبل اللجنة بساعتين كل المواد «2000 جنيه».

- المجموعة الثانية: إرسال الامتحان المحلول قبل اللجنة بـ4 ساعات كل المواد «2500 جنيه».

- المجموعة الأخير VIB: إرسال الامتحان المحلول قبل اللجنة بـ6 ساعات كل المواد السعر «4000 جنيه».