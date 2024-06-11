شرط للتمكن من الاستعلام عن الاستئناف على الحكم من منصة مصر الرقمية

أتاحت بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين؛ للتسهيل عليهم وتقديمها إلكترونيًا لمواكبة التحول الرقمي التي تسعى له الدولة المصرية، ومن بين ذلك الاستعلام عن حدوث استئناف بالنسبة للقضايا.

الاستعلام عن حدوث استئناف

ويستطيع الأشخاص الذين يرغبون في الاستعلام عن حدوث استئناف على القضايا التي صدر فيها أحكام ولهم درجة ثانية من التقاضي وهي الاستئناف، اتباع عددٍ من الخطوات عبر منصة مصر الرقمية كما يلي:

- في البداية يجب أن يكون للشخص الراغب في الاستعلام عن حدوث استئناف حسابًا على منصة مصر الرقمية يحمل بياناته الشخصية.

- الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي.

- الضغط على أيقونة خدمات القضايا.

- يقوم الشخص بعد ذلك بالضغط على الاستعلام عن حدوث استئناف.

- بعد إتباع كل الخطوات السابقة يُمكن للشخص الاستعلام عن الخدمة التي يرغب بها.

الشروط والأحكام

وهناك شروط وأحكام حتى يتمكن الشخص الراغب في الاستعلام حدوث استئناف، وهي يجب أن تكون بيانات المحامي صحيحة.